Argélia abateu drone perto da fronteira com Mali

O Ministério da Defesa informou que "por volta da meia-noite do dia 1 de abril" (mesma hora em Lisboa), uma unidade militar "detetou e abateu um drone de reconhecimento armado" perto de Tinzaouten, "após penetrar dois quilómetros no espaço aéreo" argelino.

"Esta operação de alta qualidade confirma mais uma vez o elevado nível de vigilância e a preparação constante das unidades do Exército Popular Nacional para proteger as nossas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas de qualquer ameaça à soberania nacional", acrescentou o ministério, num comunicado publicado na rede social Facebook.

O exército do Mali reconheceu que um dos seus drones caiu na zona, mas não confirmou se foi abatido pela Argélia.

Horas antes, a Frente de Libertação de Azawad (FLA, na sigla em francês), que reúne separatistas tuaregues ativos no norte do Mali, reivindicou o abate de um drone de fabrico turco "Baykar Akinci", "operado pela junta terrorista de Bamako", em referência à junta militar no poder no Mali.

"Este veículo aéreo, controlado remotamente por terroristas da junta de Bamako e mercenários estrangeiros, era utilizado diariamente para atacar indiscriminada e cegamente civis e as suas propriedades em toda a região de Azawad", disse a FLA, na rede social X.

O incidente ocorre numa altura em que as tensões aumentam entre a Argélia e os países do Sul, incluindo o Mali.