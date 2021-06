Argélia. Libertados três ativistas de movimento de protesto

"Khaled Drareni, Ihsane El Kadi, Karim Tabbou relâchés", precisou a CNLD na sua página oficial da rede social do Facebook.

Os três homens foram presos na quinta-feira, 48 horas antes das eleições legislativas antecipadas que deveriam trazer uma nova legitimidade ao regime, mas rejeitadas pelo Hirak e parte da oposição, num contexto de repressão generalizada. As assembleias de voto abriram às 07:00 GMT (08:00 em Lisboa) de hoje.

Khaled Drareni foi condenado a dois anos de prisão efetiva por ter feito a cobertura de uma manifestação do Hirak em março de 2020, em Argel, e foi colocado em liberdade provisória em fevereiro passado enquanto aguardava num novo processo.

O diretor do portal eletrónico de informação Casbah Tribune e correspondente na Argélia da estação televisiva francesa TV5 Monde e dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF), foi condenado por "incitamento a rebelião não armada" e "atentado à unidade nacional".

Karim Tabbou e Ihsane El Kadi estão igualmente detidos no quartel de Antar e segundo os seus advogados já contactaram com as famílias.

Tabbou foi libertado em 29 de abril sob controlo judicial após uma discussão com Bouzid Lazhari, o presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), um organismo oficial.

Detido entre setembro de 2019 e julho de 2020, Tabbou é um ativista muito popular do Hirak, o movimento de contestação anti-regime desencadeado em fevereiro de 2019.

Ihsane El Kadi foi colocado sob controlo judicial em 18 de maio. É designadamente acusado de "difusão de falsas informações e atentado à unidade nacional" e "perturbação das eleições".

Nos termos do controlo judicial, os dois homens estão proibidos de prestar declarações aos media e de envolvimento em atividades políticas.

Segundo o Comité Nacional para a Libertação dos Detidos (CNLD), mais de 220 pessoas estão atualmente na prisão por envolvimento no movimento de protesto ou por factos relacionadas com as liberdades individuais.