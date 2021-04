Argentina amplia horário de toque de recolher obrigatório

", anunciou Alberto Fernández, na rede nacional de rádio e TV, a partir da residência presidencial.Há uma semana, Fernández tinha anunciado um toque de recolher entre a meia-noite e as seis da manhã. Além disso, tinha ordenado que bares e restaurantes só funcionassem até as 23h00, horário que também diminuiu em quatro horas.", determinou o presidente, incluindo na lista aquilo que o governo prometera que seria a última atividade a ser fechada: as escolas.", precisou, explicando que as medidas visam conseguir dois objetivos: "".Várias clínicas do sistema de Saúde privado, onde 70% dos argentinos são atendidos, estão próximas da saturação, especialmente na área metropolitana de Buenos Aires. No sistema de Saúde público, a ocupação de camas de cuidados intensivos está em 70%.", ilustrou.As medidas estão destinadas à área metropolitana de Buenos Aires que abrange a capital argentina, onde vivem três milhões de habitantes, além de outros dez distritos com mais 13 milhões de pessoas.





Anúncio mal recebido







Assim que terminou com os anúncios, milhares de pessoas começaram com um forte panelaço de protesto na maioria dos bairros de Buenos Aires. Primeiro, pelas janelas, mas, depois, pelas ruas. Em frente à residência presidencial, milhares de pessoas protestaram contra as medidas.No ano passado, a Argentina manteve a mais prolongada quarentena do mundo com 233 dias de isolamento que provocou milhares de falências e uma queda de 10% no PIB.





Em apenas um ano, a pandemia já deixou na Argentina quase o dobro de mortos: 58.542. Só nas últimas 24 horas foram registados 368 óbitos.

Com 45 milhões de habitantes, a quantidade acumulada de contagiados chega a 2,604 milhões, com 25.157 novos casos nas últimas 24 horas.