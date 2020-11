Argentina com 11.977 casos num só dia

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 1.262.476 casos confirmados do novo coronavírus e 34.183 vítimas mortais.

Segundo o Ministério da Saúde argentino, 1.081.897 pessoas já recuperaram da doença.

Com 44 milhões de habitantes, a Argentina é o sétimo país com mais infeções a nível mundial, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil, França, Rússia e Espanha, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Em termos de óbitos, a Argentina está em 11.º lugar a nível mundial.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.263.890 mortos em mais de 50,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.021 pessoas dos 187.237 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.