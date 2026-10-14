Argentina e Brasil restringem acesso a Cataratas do Iguaçu devido à cheia do rio

De acordo com um comunicado da administração do parque na Argentina e da empresa concessionária Iguazú Argentina, a passagem pelos circuitos Inferior e Superior do parque vai estar restringida hoje, uma vez que as previsões apontam para um caudal superior aos níveis considerados seguros para transitar pelos passadiços e miradouros.

"Enquanto esta situação especial se mantiver, o acesso aos trilhos e passadiços que conduzem às cataratas ficará suspenso, de acordo com o protocolo de segurança em vigor", explica-se no comunicado.

A concessionária responsável pela gestão turística do parque no Brasil, situado em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, no sul do país, restringiu, por seu lado, o acesso dos turistas ao passadiço que permite aproximar-se, no meio do rio, das cataratas do lado brasileiro, uma das suas principais atrações.

A cheia do rio Iguaçu, que atingiu o maior caudal do ano, após vários dias de chuvas intensas, também obrigou os gestores do parque brasileiro a retirar, na terça-feira, as grades de proteção da plataforma suspensa, para facilitar a passagem da água e evitar que o rio acabasse por arrastá-las.

A decisão em ambos os países surge depois de, na terça-feira, as autoridades terem ativado um protocolo preventivo face a uma forte subida do nível do rio Iguaçu, com o caudal a ultrapassar os 12 mil metros cúbicos por segundo, e terem restringido temporariamente a circulação de visitantes nas zonas turísticas dos parques.

Prevê-se que o volume possa atingir hoje os treze milhões de litros por segundo, face a uma média habitual de 1,5 milhões de litros por segundo.

"Os analistas do fenómeno meteorológico El Niño-Oscilação do Sul preveem novos picos de cheias intermitentes nos principais rios da região, uma dinâmica que se repetirá durante o período das chuvas sazonais até que as bacias hidrográficas da macrozona trinacional do Iguaçu se estabilizem", lê-se no comunicado do parque argentino, em referência à região fronteiriça entre Argentina, Brasil e Paraguai.

Apesar das restrições, hoje funcionam normalmente na Argentina o Centro de Visitantes Yvyrá Retá, o espaço Território Yaguareté e os estabelecimentos gastronómicos e comerciais do parque. A excursão náutica Gran Aventura também esta disponível, conforme antecipado no anúncio oficial.

No Brasil, o parque também continua aberto aos visitantes, mas com restrições à circulação no passadiço que leva os turistas até ao centro do rio e a outros espaços turísticos, entre os quais o Circuito São João e o Espaço Usina, de onde o mobiliário e os equipamentos foram retirados para evitar danos.

As Cataratas do Iguaçu, declaradas Património Natural da Humanidade pela UNESCO, constituem uma das principais atrações turísticas do Brasil e partilham o sistema de quedas de água com a Argentina.