Pelas ruas de Buenos Aires, as opiniões dividem-se, como nas sondagens: há quem tema que Javier Milei, o candidato de extrema-direita, esteja próximo do fascismo, há quem tema retrocessos nos direitos humanos e sociais. Numa feira, em San Telmo, o enviado da Antena1 à Argentina, Nuno Amaral, apanhou ritmos vários e declarações que apontam a que Sérgio Massa, o ministro da economia, seja o garante da estabilidade do país.