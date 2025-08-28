Argentina. Javier Milei retirado de comício depois de atiradas pedras

O Presidente da Argentina, Javier Milei, teve de ser retirado de um comício eleitoral na província de Buenos Aires. Vários manifestantes da oposição atiraram pedras, galhos, ovos e outros objetos ao carro em que o Chefe de Estado argentino viajava.

Perante os incidentes, Javier Milei foi retirado pela equipa de segurança, juntamente com a irmã e secretária-geral da Presidência, Karina Milei.



A polícia protegeu o Presidente com escudos, antes de o retirar num veículo blindado.



São atos de contestação, numa altura em que várias pessoas do núcleo duro de Milei, incluindo a irmã, estão envolvidas num escândalo de corrupção por alegados subornos na Agência argentina Para Pessoas com Deficiência.