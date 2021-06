Argentina limita regressos ao país e impõe quarentena paga em hotéis sanitários

", determinou o governo, em comunicado.O aeroporto internacional de Ezeiza (Buenos Aires) vai continuar a ser a única porta de entrada para quem regressa ao país, mas o número de chegadas foi reduzido de 2.000 pessoas para 600 por dia.O governo argentino alega que só tem condições para monitorizar essa quantidade diária e que o único porto de entrada com estrutura para efetuar essa fiscalização é o principal aeroporto do país. Todas as fronteiras terrestres continuarão fechadas, incluindo para os cidadãos argentinos.As autoridades justificaram a exigência de isolamento em hotéis sanitários com a falta de cumprimento da atual quarentena no domicílio. Segundo o Departamento de Migrações, apenas 40% dos que entravam no país cumpriam os sete dias de confinamento.Os que já regressaram de viagem e cumprem atualmente "o isolamento nos seus domicílios" vão poder concluí-lo, informou o executivo, avisando no entanto que "serão fiscalizados" e que se expõem a sanções penais "em caso de incumprimento".As fronteiras vão continuar fechadas para os turistas estrangeiros, permanecendo também suspensos os voos provenientes do Reino Unido, Irlanda do Norte, Chile, Brasil, Índia, Turquia e de todos os países africanos.Pelas regras atuais, os cidadãos argentinos e os residentes que regressam ao país têm de fazer três exames: um teste molecular RT-PCR no país de origem, realizado até 72 horas antes do embarque, um teste de antigénio ao aterrar em Buenos Aires e um novo RT-PCR sete dias depois. Todos os testes são pagos pelo viajante.Se o resultado for positivo, um quarto exame será necessário para definir a variante de contágio. Caso seja negativo, o isolamento passa a ter de ser feito num hotel sanitário, designado pelo Governo, também a expensas do viajante.





Argentinos vacinam-se no exterior







Devido à falta de vacinas, o governo argentino deu prioridade à administração da primeira dose para o maior número de pessoas, alargando de três semanas a três meses o período recomendando entre as duas doses, uma estratégia que expõe o país em caso de proliferação da variante Delta, primeiro identificada na Índia.O país administrou a primeira dose da vacina contra a covid-19 a 34,3% da população, tendo 8,5% concluído o esquema de vacinação.

Com 45 milhões de habitantes, a Argentina acumulou 4,375 milhões de contágios desde o início da pandemia e 91.979 mortes.