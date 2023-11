Argentina. O lamento dos habitantes do Bairro de La Boca

Na Argentina, a menos de quatro dias da segunda volta das presidenciais, o candidato Sérgio Massa, ministro da Economia pela coligação Unión por la Patria, tenta subir nas sondagens afirmando que a crise que afeta o país vai ter solução. Com uma ligeira vantagem nas intenções de voto, o ultraliberal de extrema-direita Javier Milei garante emagrecer o Estado e acabar com o Banco Central.A inflação – que já chega aos 143 por cento - e a subida acentuada do dólar são os temas que dominam a campanha e o quotidiano dos argentinos.No Bairro de La Boca, o enviado especial da Antena1 à Argentina, Nuno Amaral, ouviu, por entre muitas imagens de Maradona, o lamento dos habitantes.