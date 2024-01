Argentina pronta a enviar polícias para ajudar no Equador

A Argentina expressou "firme apoio" às autoridades e ao povo equatorianos e ofereceu o envio das "forças de segurança, se necessário, para ajudar" o país numa "questão continental".

A ministra da Segurança argentina, Patricia Bullrich, lamentou que o Equador "tenha passado de um país tranquilo, com baixo índice de homicídios, para um país dominado pelo narcoterrorismo".

O governo dos EUA está a acompanhar "de perto" os relatos de "violência, sequestros e uma série de explosões no Equador" e está pronto "a prestar assistência", disse à agência de notícias EFE um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano.

"Estamos atentos a todo o apoio que o governo do Equador nos solicite", disse o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na rede social X.

Também na terça-feira, o governo do Peru anunciou a imposição do estado de emergência em toda a fronteira de 1.500 quilómetros com o Equador e o envio das forças armadas para vigiar a área em conjunto com a polícia.

No final de uma reunião urgente com vários membros do executivo para analisar a situação no Equador, o primeiro-ministro peruano, Alberto Otárola, disse que seria aplicado "um controle mais intenso do trânsito de pessoas e migrantes que entram" no país.

Pelo menos dez pessoas morreram, incluindo dois agentes da polícia e outras três ficaram feridas, em vários ataques armados registados na terça-feira na capital Quito e em várias cidades do Equador.