Argentina. Sérgio Massa admite vitória do ultraliberal Javier Milei

Javier Milei, 53 anos, "é o presidente que a maioria dos argentinos elegeu para os próximos quatro anos", declarou Massa, o candidato mais votado na primeira volta em 22 de outubro.

Pouco antes do anúncio dos resultados oficiais, indicou perante os seus apoiantes, reunidos na sede de campanha em Buenos Aires, que telefonou a Milei para "o felicitar e desejar boa sorte".

Com perto de 87% dos votos contados, Javier Milei segue com 55,95% e Sergio Massa com 44,04%, segundo resultados parciais oficiais.

"Hoje acaba uma etapa da minha vida política", anunciou o candidato oficialista Sergio Massa perante os seus apoiantes.

"Mas saibam que sempre contarão comigo para defender os valores do trabalho, a educação pública, a indústria nacional e o federalismo como valores centrais da Argentina", assinalou o candidato do bloco peronista.

Milei, um declarado apoiante do ex-presidente norte-americano Donald Trump, prometeu durante a campanha introduzir o dólar dos Estados Unidos como moeda nacional, para combater a inflação de três dígitos, entre outras ruturas nas políticas económicas e financeiras do país.

Outra proposta é uma redução drástica do número de ministérios, para apenas oito, o que levou o seu adversário a afirmar durante a campanha que estava em causa prestação de serviços essenciais à população, incluindo Saúde e Educação.

Na primeira volta, em 22 de outubro, Sergio Massa obteve 36,78% dos votos, enquanto Milei, que é apoiado pelo ex-presidente Mauricio Macri e se define como um "anarco-capitalista" - uma forma extrema de liberalismo defensora de uma sociedade capitalista sem Estado - ficou com 29,99%.

O próximo presidente argentino, que sucederá ao peronista Alberto Fernández (2019-2023), governará a partir de 10 de dezembro para o período 2023-2027.