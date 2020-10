Argentinos protestam contra a quarentena e o governo

Nas principais praças e avenidas do país, milhares de bandeiras argentinas eram agitadas, enquanto as panelas em protesto misturavam-se às buzinas dos automóveis em caravanas.



Das janelas, aqueles que preferiram não quebrar a quarentena, protestavam com panelas e cornetas. De quando em quando, a "orquestra" ruidosa cedia lugar à entonação do hino nacional argentino.



Os protestos aconteceram em pequenos povoados e nos pontos de referência das grandes cidades. Incluíram ícones patrióticos, como o Monumento à Bandeira, na cidade de Rosario, a Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, sede do governo em Buenos Aires, e a residência oficial de Olivos, com o objetivo de que o presidente Alberto Fernández escutasse o protesto.





Argentina com 318 mortes e 9.524 casos nas últimas 24 horas







A Argentina registou 318 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, além de 9.524 novos casos confirmados, anunciaram as autoridades.



O país, com 44 milhões de habitantes, contabilizou 903.730 casos de covid-19 desde o início da epidemia, que resultaram em 24.186 mortes.



A província de Buenos Aires continua a ser o principal foco de transmissão, com 470.653 casos (2.221 dos quais nas últimas 24 horas), seguindo-se a capital, com 135.491 contágios (499 no último dia), de acordo com as autoridades sanitárias.