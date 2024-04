Arizona proíbe aborto. Decisão do Supremo Tribunal com quatro votos a favor

A decisão, com quatro votos a favor e dois contra, substitui a legislação em vigor desde 2022, de acordo com a qual todas as mulheres podiam optar pela interrupção voluntária da gravidez até às 15 semanas de gestação.



O presidente norte-americano, Joe Biden, reagiu à decisão, em comunicado, no qual afirmou que "milhões de cidadãos vão viver em breve sob uma proibição extrema e perigosa". Já a governadora do Estado do Arizona, Katie Hobbs, disse estar chocada com a decisão e pediu a sua revogação imediata.