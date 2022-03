Arma russa usada contra a Ucrânia. O que são os mísseis hipersónicos?

Em dezembro do ano passado, o presidente Vladimir Putin anunciou que a Rússia era detentora de armamento muito avançado. Acrescentou que o país passava a ser o líder global em mísseis hipersónicos, cujas velocidade, manobrabilidade e altitude os tornariam difíceis de intercetar. Em discursos que remontam a 2018, Putin anunciava uma arma hipersónica que teria a capacidade de atingir quase qualquer ponto do mundo e escapar ao escudo antimísseis desenvolvido pelos Estados Unidos.





Em 2019, o presidente russo ameaçou instalar mísseis hipersónicos em navios e submarinos que poderiam ser ocultados fora das águas territoriais dos EUA, caso Washington implementasse armas nucleares de alcance intermédio na Europa.





Na última semana, foram lançados mísseis hipersónicos a partir do espaço aéreo da Crimeia, tornando-se uma arma mortal impossível de intercetar, característica já reconhecida pelos norte americanos.





"Se notarem, [a Rússia] acabou de lançar o míssil hipersónico, porque é a única coisa que eles podem fazer passar com absoluta certeza", declarou Joe Biden, presidente norte-americano. "É uma arma consequente, é quase impossível pará-la. Há uma razão para eles a estarem a usar", acrescentou.





Putin descreveu o míssil como "uma arma ideal", dada a velocidade e a capacidade de superar os sistemas de defesa aérea.





"Este é um míssil capaz de transportar ogivas nucleares e acredita-se ser indetetável pelos sistemas de defesa aérea ocidentais", explicou a repórter da Aljazeera Dorsa Jabbari, a partir de Moscovo. "Está a ser chamado de míssil balístico imparável".





O Ministério da Defesa do Reino Unido minimizou a capacidade destrutiva da arma, descrevendo-a como apenas uma versão, lançada do ar, do míssil balístico de curto alcance Iskander.

O punhal

O míssil foi batizado com o nome Kinzhal, que significa punhal.





Especialistas em armamento explicam que qualquer ogiva lançada de um projétil a quilómetros na atmosfera atingirá essa velocidade em direção ao seu alvo e avançam que esta não é uma tecnologia nova.





Os russos reivindicam que tem um alcance de mais de dois mil quilómetros.





De acordo com um relatório de 2021 do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o Kinzhal é uma variante do míssil Iskander. A principal vantagem é que pode ser lançado a partir de caças MiG-31, potenciando um maior alcance e a capacidade de atacar em várias direções.





"O MiG-31K pode atacar em direções imprevisíveis e evitar tentativas de intercetação. O veículo transportador aereo também pode ser mais esquivo do que o sistema Iskander móvel de estrada".

De acordo com o mesmo documento, "o Iskander lançado no solo provou ser vulnerável a sistemas de defesa antimísseis durante a guerra de Nagorno-Karabakh de 2020, durante a qual as forças azeris intercetaram um Iskander arménio".





, observou o relatório.Os Estados Unidos e os aliados da NATO, como a Eslováquia, estão a enviar vários sistemas de mísseis terra-ar para a Ucrânia, tendo em vista ajudar na defesa contra a invasão russa.

Estreia do Kinzhal

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia,

As autoridades norte-americanas confirmaram que a Rússia lançou mísseis hipersónicos sobre a Ucrânia.







Um míssil balístico hipersónico de curto alcance não detonado em Kramatorsk, segundo as autoridades ucranianas| Serviço de imprensa da Guarda Nacional da Ucrânia - Reuters





Estes lançamentos, possivelmente, pretendem testar as armas e enviar uma mensagem ao Ocidente sobre as capacidades russas, acrescentaram.

Lloyd Austin, secretário norte-americano da Defesa, descreve a atitude de Putin como tentativa de "restabelecer algum impulso" na invasão da Ucrânia.





Durante uma entrevista à CBS, Austin lançou algumas questões a Putin, sugerindo que a dificuldade de progresso terrestre poderia dever-se à falta de pontaria, a défices de munições guiadas ou a falta de "confiança na capacidade das suas tropas para restabelecer o impulso".