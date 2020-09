Arménia acusa Azerbaijão de estender o território de conflito

"Ignorando os pedidos insistentes da comunidade internacional para cessar as ações bélicas, o Azerbaijão estende a zona de combate com apoio militar e político da Turquia aos territórios arménios", denunciou hoje a diplomacia arménia, num comunicado divulgado na rede social Facebook.

O Governo da Arménia acusa as Forças Armadas do Azerbaijão de terem atacado "alvos militares e civis na região de Vardenis", no leste do país, numa operação que matou um civil.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Arménia, Zohrab Mnatsakanian, usou a sua conta na rede social Twitter para dizer que o Azerbaijão usou aviões não tripulados (`drones`) turcos na ofensiva em Vardenis e garantiu que a Arménia daria "uma resposta político-militar adequada a esse ataque".

O Azerbaijão, por sua vez, acusou hoje a Arménia de ter realizado um ataque de artilharia na região de Dashkesan, no oeste do país, a partir do território de Vardenis, e garantiu que tomaria "medidas retaliatórias adequadas".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arménia negou veementemente os ataques contra a região azerbaijana de Dashkesan, que descreveu como "desinformação", que visa preparar o terreno para "expandir a geografia dos seus ataques".

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, relatou que 10 civis morreram em ataques arménios.

Numa reunião com Bilal Hayee, o novo embaixador do Paquistão em Baku, capital do Azerbaijão, Aliyev argumentou que está preparado para todos os cenários.

"Se a comunidade internacional não pode parar o ditador insano da Arménia, o Azerbaijão o fará. O Azerbaijão vai pará-lo, mostrar-lhe-á o seu lugar e restaurará a sua integridade territorial", disse Aliev,

O Presidente do Azerbaijão criticou a proposta da Arménia de incluir nas negociações representantes de Nagorno Karabakh, que descreveu como "fantoches", e denunciou que os "territórios ocupados estão ilegalmente povoados com arménios do Líbano".

O conflito entre a Arménia e o Azerbaijão remonta aos tempos da União Soviética, quando, no final da década de 1980, o território azerbaijano de Nagorno-Karabakh, povoado principalmente por arménios, pediu a sua incorporação na vizinha Arménia, desencadeando um conflito que já causou quase 30.000 mortes e centenas de milhares de refugiados.

Na sequência deste conflito, foi assinado um cessar-fogo, em 1994, e aceite uma mediação russo-norte-americana-francesa, designada Grupo de Minsk. No entanto, as escaramuças armadas permaneceram frequentes.

Desde domingo que as forças do enclave separatista, apoiado politicamente, economicamente e militarmente pela Arménia, um país de religião cristão ortodoxa, e as do Azerbaijão se confrontam nos combates mais sangrentos desde 2016.

Em julho deste ano, os dois países envolveram-se em confrontos a uma escala mais reduzida que provocaram cerca de 20 mortos.