Arménia e Azerbaijão acordam em Berlim prosseguir diálogo para alcançar a paz

"Ambos os ministros e respetivas delegações discutiram os termos das cláusulas do projeto de acordo bilateral para o estabelecimento da paz e das relações interestatais entre a Arménia e o Azerbaijão", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros arménio num comunicado.

Em setembro passado, a dissolução da autoproclamada República de Nagorno-Karabakh, não reconhecida por nenhum país, ocorreu como condição imposta pelo Azerbaijão para pôr fim à operação militar que tinha lançado no dia 19 desse mês contra o enclave arménio, que terminou no dia seguinte com a capitulação dos seus habitantes.

A nota divulgada pela Arménia acrescenta que as duas partes indicaram estar dispostas a prosseguir conversações sobre as questões pendentes.

Por sua vez, o Azerbaijão emitiu também um comunicado, no qual defendeu a necessidade de continuar o diálogo sobre as questões fundamentais do futuro tratado e agradeceu à parte alemã a sua mediação, o que Erevan também fez.

A reunião entre os chefes da diplomacia arménio e azeri seguiu-se a um encontro em meados deste mês entre o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinian, e o Presidente azeri, Ilham Aliyev, com o chanceler alemão, Olaf Scholz, à margem da Conferência de Segurança de Munique.

Nas últimas semanas, registaram-se vários incidentes fronteiriços, um dos quais levou à morte de quatro soldados arménios, e Erevan e Baku acusaram-se mutuamente de violar o cessar-fogo.

Ao mesmo tempo, a Arménia advertiu de que o Azerbaijão poderá estar a preparar uma invasão da província meridional de Syunik, depois de ter conquistado, em setembro do ano passado, o controlo do enclave de Nagorno-Karabakh.