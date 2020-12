Arqueólogos encontram torre de crânios astecas na Cidade do México

O Instituto Nacional de Antropologia e História do México descobriu mais uma torre de crânios que remonta ao período Asteca, na Cidade do México. As primeiras descobertas aconteceram em 2015 mas arqueólogos continuam a ser surpreendidos por novos achados. Desta vez, trata-se de 119 crânios de homens, mulheres e crianças. Acredita-se que estas estruturas fazem parte de um templo Asteca em honra do deus do Sol, Guerra e Sacrifício Humano.