Arquidiocese dos EUA paga 153 milhões de euros a vítimas de abusos sexuais

Segundo um acordo anunciado na quarta-feira, a arquidiocese, as paróquias e várias companhias de seguros pagarão 179,2 milhões de dólares (153 milhões de euros) a um fundo para beneficiar os sobreviventes.

De acordo com uma declaração do comité que negociou o acordo, o dinheiro será distribuído depois de a Igreja sair do processo de falência.

Mas os advogados das vítimas disseram que muitas não aceitam o acordo.

"Esta compensação proposta foi feita num negócio às escondidas que a Arquidiocese, os comités de credores e os mediadores sabiam que a esmagadora maioria das vítimas sobreviventes nunca concordaria e, sem dúvida, rejeitaria", disseram os advogados Soren Gisleson, Johnny Denenea e Richard Trahant.

"Isto não faz sentido e é uma continuação da vida inteira de abusos que a Arquidiocese infligiu a estas pessoas", acrescentaram, numa declaração à agência de notícias Associated Press.

O acordo, que encerraria uma ação judicial interposta em 2020, exige a aprovação das vítimas, bem como do tribunal de falências e de outros credores da Arquidiocese.

O processo envolve mais de 500 pessoas que dizem ter sofrido abusos por parte de membros do clero.