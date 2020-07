Arquipélago norueguês no Ártico ultrapassou os 20 graus Celsius

Com um pico de 21,2 graus Celsius, na tarde de hoje, Svalbard, um território norueguês, banhado pelo oceano Glacial Ártico, experimentou hoje o segundo dia mais quente desde que há registos meteorológicos.

O recorde absoluto da mais alta temperatura no arquipélago foi conseguido em 16 de julho de 1979, quando os termómetros atingiram 21,3 graus Celsius.

O pico de calor deve manter-se até segunda-feira, muito acima das médias sazonais de julho, o mês mais quente do Ártico, que se situam entre os 05 e os 08 graus Celsius.

O verão de 2020 na região tem sido marcado por episódios de calor elevado, com a região russa do Ártico a atingir 05 graus Celsius acima do normal, tendo os termómetros chegado aos 38 graus, no início de julho.

De acordo com um recente relatório oficial norueguês "Clima em Svalbard 2100", a temperatura média em Svalbard para o período 2070-2100 deve aumentar entre 07 e 10 graus Celsius em comparação com o período 1970-2000.

A mudança já é visível, segundo o relatório, que revela que "de 1971 a 2017, foi observado um aquecimento de 03 a 05 graus Celsius, os maiores aumentos no inverno".

Conhecida pelos seus ursos polares, Svalbard abriga uma mina de carvão, a energia que emite mais gases de efeito estufa, e uma "Arca de Noé vegetal", inaugurada em 2008 para proteger as plantas das mudanças climáticas.