Arquivos do caso Epstein. Dezenas de registos do FBI desapareceram

Entre estes registos em falta estão três entrevistas relacionadas com uma mulher que disse aos agentes que Epstein a tinha abusado repetidamente desde que tinha aproximadamente 13 anos de idade, e que também acusou Trump de a ter agredido sexualmente.

Trump tem negado consistentemente qualquer irregularidade em relação a Epstein.

Departamento de Justiça afirma que está a cumprir a lei

É possível que alguns dos documentos mencionados nos registos de prova de Maxwell estejam presentes noutros locais dos arquivos, sem os números de série listados nos registos, ou com esses números de série ocultados.

Várias vítimas de Epstein afirmaram ter revolvido o site do Departamento de Justiça nas últimas semanas em busca de ficheiros que documentassem os seus próprios depoimentos ao FBI, sem sucesso.

Entre as mais de três milhões de páginas de ficheiros divulgadas pelo Departamento de Justiça, encontra-se um conjunto de documentos que os procuradores federais forneceram aos advogados de Maxwell antes do seu julgamento por tráfico sexual, em 2021.

Ficheiros "302"

Normalmente, os formulários “302”descrevem o que o entrevistado disse aos agentes, mas não incluem outras informações corroborativas ou opiniões dos agentes.

A mulher contou aos agentes que Epstein abusou dela repetidamente numa casa onde estava hospedado na Carolina do Sul, depois de responder a um anúncio de serviços de babysitting. O abuso começou quando tinha aproximadamente 13 anos, esclareceu a vítimas de abusos sexuais.

Robert Garcia, congressista democrata da Califórnia, afirmou que, com base nos ficheiros não editados que analisou, a mesma mulher “fez graves acusações contra o presidente”.





Alguns ficheiros editados parecem fornecer mais detalhes sobre a acusação. Uma apresentação do FBI preparada em 2025, listando "nomes proeminentes" relacionados com Epstein, inclui a alegação de uma mulher (cujo nome foi omitido) de que Trump a forçou a praticar sexo oral e a agrediu na cabeça depois de Epstein os ter apresentado. O alegado abuso terá ocorrido entre 1983 e 1985.

“Homens proeminentes”

Pelo menos uma vítima de Epstein queixou-se em tribunal que o Departamento de Justiça não cumpriu com a obrigação de proporcionar total transparência e prestação de contas na divulgação dos ficheiros.

Exigência de revelação total dos arquivos