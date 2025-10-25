Arrancam negociações comerciais entre China e EUA na Malásia

"As delegações chinesa e norte-americana reuniram-se, este sábado de manhã, para discutir questões comerciais e económicas", noticiou a Xinhua.

De acordo com informações anteriores, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o representante do Comércio norte-americano, Jamieson Greer, participam do lado de Washington. Pequim já tinha confirmado que o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng estaria na Malásia entre 24 e 26 de outubro.

O encontro, acordado após uma recente videochamada entre as duas partes, vai procurar aproximar as principais potências mundiais, após os últimos atritos comerciais e antes do esperado encontro entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo chinês, Xi Jinping, a 30 de outubro, de acordo com Washington.

A imposição de novas restrições chinesas à exportação de terras raras - um grupo de metais essenciais para a indústria tecnológica, cuja produção é controlada pela China - bem como novas tarifas portuárias mútuas contribuíram para a escalada de tensões entre Washington e Pequim.

Pequim justificou as restrições à exportação de terras raras com razões de segurança nacional, enquanto Washington, que impõe outras restrições tecnológicas à China, considerou-as "desproporcionais".

Em resposta, o Presidente norte-americano ameaçou aumentar as taxas sobre os produtos chineses para 100%, a partir de 01 de novembro.

Esta é a quinta reunião entre He, Bessent e Greer desde maio, tendo a última tido lugar em meados de setembro em Madrid.

As conversações na capital da Malásia decorrem quase em paralelo com a reunião dos líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que se realiza entre domingo e terça-feira, em Kuala Lumpur, onde Trump deverá chegar no domingo para a cimeira e reuniões bilaterais.