Arresto em águas internacionais é um ato de pirataria por parte de Israel
Reuters
O Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente condena a atitude de Israel de arrestar os navios da flotilha em águas internacionais.
Carlos Almeida afirma que o Governo português deve clarificar a posição sobre o tema. O Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente associa-se às ações de protesto convocadas para esta quinta-feira à tarde em Lisboa, Porto e outras cidades do país.