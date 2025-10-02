Arresto em águas internacionais é um ato de pirataria por parte de Israel

por Antena 1

Reuters

O Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente condena a atitude de Israel de arrestar os navios da flotilha em águas internacionais.

O vice-presidente do movimento, Carlos Almeida, fala mesmo de um ato de pirataria por parte dos israelitas.

Carlos Almeida afirma que o Governo português deve clarificar a posição sobre o tema.
O Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente associa-se às ações de protesto convocadas para esta quinta-feira à tarde em Lisboa, Porto e outras cidades do país.

