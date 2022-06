"Arsenal considerável". Finlândia pronta para enfrentar eventual ataque russo

Ao longo de décadas,, de acordo com o chefe das Forças Armadas do país. Em caso de invasão, como na Ucrânia, o general Timo Kivinen garante que os finlandeses estão prontos para contra-atacar as forças russas.Além disso,, disse à Reuters o general finlandês.

O país, que agora pretender aderir à NATO, está preparado para um cenário semelhante ao da Ucrânia e as duas guerras travadas com a União Soviética nos anos 40 serviram de aviso. Desde a II Guerra Mundial, a Finlândia tem trabalhado e mantido as capacidades militares num nível alto.







"Desenvolvemos sistematicamente a nossa defesa militar precisamente para este tipo de guerra que ali decorre [na Ucrânia] com a utilização maciça de armas de fogo e também das forças aéreas. A Ucrânia tem sido difícil de quebrar, e tal aconteceria também com a Finlândia", referiu Kivinen.



Este país nórdico é historicamente neutro, mas depois da invasão da Rússia à Ucrânia decidiu juntar-se à Aliança Atlântica para garantir maior proteção em caso de eventuais ataques russos. A Finlândia apresentou a sua candidatura à NATO a 15 de maio.