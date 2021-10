Arsenal nuclear dos Estados Unidos incluía 3.750 ogivas em 2020

", informou o Departamento de Estado num comunicado.", acrescentou a diplomacia norte-americana.Desde 30 de setembro de 2017, os EUA têm continuado a modernizar o seu arsenal nuclear, desmantelando 711 ogivas, mas reduzindo o número total em apenas 72, de acordo com novos números oficiais.O arsenal dos EUA inclui ogivas ativas (operacionais e posicionadas, ou rapidamente posicionáveis) e inativas (não operacionais e em armazenamento), mas não as chamadas ogivas descontinuadas, consideradas obsoletas. Além disso, inclui cerca de 2.000 ogivas à espera de serem desmanteladas.Os números são conhecidos numa altura em que a administração do presidente Joe Biden acordou com a Rússia a criação de um grupo de trabalho sobre futuras medidas de controlo de armas pelas duas maiores potências nucleares.

De acordo com o Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), cujos números incluem as ogivas descontinuadas, a Rússia tinha 6.255 armas nucleares em janeiro de 2021, contra 5.550 dos Estados Unidos e apenas 350 da China.