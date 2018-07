Artefactos de pedra sugerem vida humana na Ásia há 2 milhões de anos

RTP12 Jul, 2018, 15:51 | Mundo

Um estudo publicado nesta quarta-feira na revista científica Nature, sugere que os hominídeos - considerados os principais antepassados dos seres humanos - deixaram a África mais cedo do que os arqueólogos pensavam.



"A nossa descoberta significa que é necessário reconsiderar o momento em que os primeiros humanos deixaram a África", disse Robin Dennell, um dos autores do estudo, da Universidade de Exeter, na Inglaterra.



A descoberta de 96 ferramentas de pedra foi extraída de 17 camadas de sedimentos no planalto de Loess, no sul da China.



Dennell e a restante equipa de arqueólogos conseguiram encontrar a data das camadas de sedimentos, através do estudo do campo magnético das rochas, uma área da ciência conhecida como paleomagnetismo.



Segundo os autores do estudo, houve outras alegações não comprovadas de descobertas fósseis ainda mais antigas.