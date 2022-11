Artemis I. Foguetão da NASA finalmente a caminho da Lua

. É a primeira missão espacial da NASA com capacidade para tripulação em 50 anos, embora este ensaio ainda seja realizado sob comando terrestre.





A bordo do voo de teste estão três manequins e um boneco de peluche do Snoopy, com a função de medir os níveis de radiação e testar os novos sistemas de preservação de vida, e equipamentos projetados para a próxima geração de voos espaciais tripulados de longa duração.



Esta é a, explica a NASA no seu, acrescenta a agência espacial norte-americana.

O ensaio do Artemis I terminará a 11 de dezembro nas águas do Oceano Pacífico.







O foguetão integra a estrutura dos sistema de lançamento, os sistemas de controlo terrestre do Centro Espacial Kennedy e a cápsula espacial Orion.A missão da aeronave pretende ensaiar as condições de reentrada lunar e garantir um retorno seguro antes do primeiro voo com a tripulação no Artemis II.

"Porque o objetivo é Marte"



Em declarações ao jornal britânico The Guardian, o administrador da NASA Bill Nelson explicou as razões destas viagens à Lua. "O que podemos fazer na Lua é aprender a existir e sobreviver naquele ambiente hostil e estar apenas três ou quatro dias longe da Terra, antes de nos aventurarmos e ficarmos meses e meses longe".





, porque o "afirmou Nelson.

A NASA pretende instalar colónias humanas de longo prazo em solo lunar. Para isso será necessária a construção de um acampamento-base, que por sua vez permitirá servir de apoio para missões tripuladas a Marte.





A ligação Lua-Marte poderá estar em prática na década de 2030 e incluir parceiros comerciais como a SpaceX de Elon Musk e o foguete Starship de carga pesada, cujo teste orbital deverá ocorrer antes do fim do ano.







We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 — NASA (@NASA) November 16, 2022

Dois furacões e várias correções técnicas atrasaram a partida do Artemis I em pelo menos dois meses. A cápsula Orion ", assinala a NASA.O Artemis viajará a 450 mil quilómetros da Terra e 64 mil quilómetros além do lado obscuro da Lua. A Orion também ficará no espaço por mais tempo do que qualquer nave conhecida sem acoplar a uma estação espacial.Os próximos voos, Artemis II e III, transportarão humanos para a Lua. O último, programado para 2025, tem a previsão de duração de um ano. Será o primeiro voo tripulado a pousar no satélite natural da Terra desde a Apollo 17, em dezembro de 1972.