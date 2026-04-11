Artemis II. Cápsula espacial Orion amarou com sucesso no Oceano Pacífico

“Foi uma descida perfeita”, relatou Houston.

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The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

Os astronautas da Artemis II serão resgatados da cápsula Orion e levados para a enfermaria a bordo do navio de recuperação da Marinha dos EUA, no prazo de duas horas após a amaragem. Os astronautas da Artemis II serão resgatados da cápsula Orion e levados para a enfermaria a bordo do navio de recuperação da Marinha dos EUA, no prazo de duas horas após a amaragem.





A cápsula Artemis II e a sua tripulação de quatro membros atravessaram a atmosfera terrestre e amararam em segurança no Oceano Pacífico na madrugada de sábado, após quase 10 dias no espaço, concluindo a primeira viagem humana às proximidades da Lua em mais de meio século.





O voo Artemis II, que percorreu um total de 1.117.515 quilómetros ao longo de duas órbitas terrestres e realizou um sobrevoo lunar a cerca de 405.000 quilómetros de distância, foi o primeiro voo de teste tripulado de uma série de missões Artemis que visam iniciar a aterragem de astronautas na superfície lunar a partir de 2028.





A reentrada ocorreu após uma imersão intensa e vertiginosa de 13 minutos na atmosfera terrestre, gerando calor por fricção que elevou as temperaturas no exterior da cápsula para cerca de 2.760 graus Celsius. Como previsto, o calor intenso e a compressão do ar formaram uma "bola de fogo" que envolveu a cápsula, interrompendo as comunicações via rádio com a tripulação durante seis minutos minutos.





A tensão dissipou-se quando o contacto foi restabelecido e foram vistos dois conjuntos de paraquedas a abrir na parte frontal da cápsula em queda livre, reduzindo a sua velocidade de descida para cerca de 25 km/h antes de a Orion atingir suavemente a água.



