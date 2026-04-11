Mundo
Artemis II. Cápsula espacial Orion amarou com sucesso no Oceano Pacífico
Ao fim de dez dias no espaço, os quatro astronautas a bordo da Orion, da missão Artemis II, amararam em segurança no Oceano Pacífico, perto de San Diego, na Califórnia, pelas 01h07 de sábado em Portugal, tal como estava previsto.
“Foi uma descida perfeita”, relatou Houston.
Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶— NASA (@NASA) April 11, 2026
The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl
Os astronautas da Artemis II serão resgatados da cápsula Orion e levados para a enfermaria a bordo do navio de recuperação da Marinha dos EUA, no prazo de duas horas após a amaragem.
A cápsula Artemis II e a sua tripulação de quatro membros atravessaram a atmosfera terrestre e amararam em segurança no Oceano Pacífico na madrugada de sábado, após quase 10 dias no espaço, concluindo a primeira viagem humana às proximidades da Lua em mais de meio século.
O voo Artemis II, que percorreu um total de 1.117.515 quilómetros ao longo de duas órbitas terrestres e realizou um sobrevoo lunar a cerca de 405.000 quilómetros de distância, foi o primeiro voo de teste tripulado de uma série de missões Artemis que visam iniciar a aterragem de astronautas na superfície lunar a partir de 2028.
A reentrada ocorreu após uma imersão intensa e vertiginosa de 13 minutos na atmosfera terrestre, gerando calor por fricção que elevou as temperaturas no exterior da cápsula para cerca de 2.760 graus Celsius. Como previsto, o calor intenso e a compressão do ar formaram uma "bola de fogo" que envolveu a cápsula, interrompendo as comunicações via rádio com a tripulação durante seis minutos minutos.
A tensão dissipou-se quando o contacto foi restabelecido e foram vistos dois conjuntos de paraquedas a abrir na parte frontal da cápsula em queda livre, reduzindo a sua velocidade de descida para cerca de 25 km/h antes de a Orion atingir suavemente a água.
O voo lunar da Artemis II foi histórico, desde logo porque foi a primeira órbita lunar completada por uma mulher (Christina Koch), um astronauta negro (Victor Glover) e um não americano (o canadiano Jeremy Hansen). Juntos, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen completaram a primeira órbita em torno da Lua em mais de meio século, observando o nascer e o pôr da Terra, bem como um eclipse solar.
Os quatro astronautas ultrapassaram a marca da Apollo 13, em 1970, e alcançaram o ponto mais distante alguma vez atingido por um ser humano em relação à Terra. Atingiram a distância máxima da Terra, de aproximadamente 406.600 quilómetros, cerca de 6.606 quilómetros para além do recorde detido por Jim Lovell e a sua tripulação da Apollo 13 durante 56 anos.
Os quatro astronautas ultrapassaram a marca da Apollo 13, em 1970, e alcançaram o ponto mais distante alguma vez atingido por um ser humano em relação à Terra. Atingiram a distância máxima da Terra, de aproximadamente 406.600 quilómetros, cerca de 6.606 quilómetros para além do recorde detido por Jim Lovell e a sua tripulação da Apollo 13 durante 56 anos.
Tópicos