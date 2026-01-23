Artemis II. O segundo pequeno passo

A presença do foguetão SLS/Orion na plataforma 39B, no Centro Espacial Kennedy, é a prova mais visível de que o objetivo lunar continua ativo. O lançamento da missão Artemis II ainda não tem data definida, mas a caminhada de regresso à Lua já começou. E, por vezes, mais do que o destino, é o movimento que revela a verdadeira dimensão de uma missão.





Imagem: NASA/Sam Lott





O último voo tripulado à Lua foi lançado a 7 de dezembro de 1972, na missão Apollo 17. Durante dez dias, os astronautas Eugene Cernan, Harrison Schmitt, Ronald Evans e Thomas Mattingly cumpriram a derradeira missão lunar do programa Apollo. Cernan foi o último ser humano a pisar a superfície da Lua, na região de Taurus‑Littrow.

Tal como então, a missão terá a duração aproximada de dez dias e contará com quatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Ao contrário das Apollo finais, a Artemis II não prevê alunagem. O objetivo será apenas o orbitar a Lua, seguindo a lógica da missão Apollo 8, em dezembro de 1968: ir, observar, testar, regressar.





Para os tripulantes, esta será uma verdadeira boleia espacial até à Lua. Estarão perto o suficiente para sentir a sua presença, mas longe demais para lhe tocar. E isso é tudo menos acidental.





A missão terá a duração aproximada de dez dias e contará com quatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen | Imagem: James Blair - NASA - JSC

Testar, testar, testar

A Artemis II é, acima de tudo, um ensaio geral. O seu propósito passa pela validação de sistemas críticos de suporte à vida, transporte e navegação, preparando missões futuras que deverão, essas sim, voltar a colocar um ou mais humanos na superfície lunar, mais de meio século depois da última missão Apollo. Estamos assim tecnicamente mais perto da Lua do que alguma vez estivemos desde a década de 70.





Ainda assim, permanece a pergunta: porque é que voltar à Lua precisa novamente de ser explicado ao público?





Este regresso lunar assenta na ideia de uma presença sustentada, não numa visita pontual. A Lua surge agora como laboratório científico, plataforma tecnológica e ponto estratégico para a exploração do espaço profundo.





Recursos como o gelo de água e o Hélio‑3, potencial combustível para fusão nuclear limpa, transformaram o satélite num ativo económico. A sua superfície pode ser, no futuro, uma verdadeira 'estação de serviço' para missões rumo a Marte e mais além.





Mas não é apenas ciência ou economia. A Lua voltou ao centro do tabuleiro geopolítico. A China, em particular, tem dado passos firmes nesta nova corrida espacial, com planos para instalar uma base permanente - sobretudo na região do polo sul, rica em recursos. Essa ambição coloca pressão direta sobre os Estados Unidos e reabre uma competição estratégica que muitos julgavam encerrada com o fim da 'Guerra Fria'.





O SLS/Orion da NASA é um dos foguetões da nova geração, contudo o futuro deste lançador pode apenas servir para esta epopeia, já com a SpaceX no caminho para Lua |Imagem: NASA/Ben Smegelsky

Prudência não é medo

Voltar à Lua nunca foi tarefa simples. O que foi feito há cinquenta anos teve muito de aventura e até de loucura científica. Homens voavam em máquinas rudimentares, com sistemas de computação mínimos e riscos permanentes. Eram, sem dúvida, heróis, mas também voluntários de uma era em que o desconhecido era aceitável.





Atualmente, a abordagem é outra. A experiência acumulada trouxe prudência, e esta associou-se ao tempo que for necessário. A Lua serve agora como ensaio, não como destino final. Não se trata apenas de voltar, mas de ir e ir mais longe.





E esse cuidado convive com outra pressão: a política, a economia e o prestígio internacional. O medo do fracasso não é apenas humano: é institucional.

"T -minus"





A contagem decrescente para a Artemis II começou no momento em que terminou a missão Artemis I, em novembro de 2022. Tudo o que foi aprendido nesse voo não tripulado alimentou correções e melhorias agora testadas até ao limite.





Com humanos a bordo, errar não é opção. Daí a sucessão de testes, ensaios e validações.





Apesar de a NASA considerar uma janela de lançamento entre 6 e 11 de fevereiro, nenhuma data será anunciada antes da conclusão do ensaio geral, incluindo o teste do Sound Suppression System - o sistema de água que protege o foguetão e a plataforma no momento da ignição.





Foto: NASA/Kim Shiflett







Sound Suppression System -Este sistema injecta e liberta milhões de litros de água segundos antes do lançamento para absorver o ruído extremo, reduzir vibrações e proteger a estrutura do foguetão e da plataforma.

Caso a missão não seja lançada até 11 de fevereiro, a próxima oportunidade surgirá apenas em março. Como admitem responsáveis da NASA, “tudo está em aberto”.





Enquanto a NASA avança com cautela, o setor privado acelera e a Lua parece já não ter 'dono'. A SpaceX, de Elon Musk, desenvolve a Starship como futuro veículo de transporte lunar e marciano. A relação com a agência espacial norte‑americana é de parceria, mas sob tensão.





A SpaceX será responsável pelo módulo de aterragem lunar no âmbito do contrato Starship HLS, enquanto a NASA procura garantir que não dependerá de um único operador. O objetivo é criar um mercado lunar competitivo, com vários “táxis espaciais”.





Esta coexistência entre visão pública e ambição privada desenha um novo cenário: a Lua como espaço sem os inquilinos de sempre, mas com muitos interesses - científicos, económicos, tecnológicos e estratégicos.

Olhar de perto e quase tocar

Para esta tripulação Artemis, a viagem será - para já - uma verdadeira boleia espacial até à Lua. Um olhar próximo, quase íntimo, do astro que nos acompanha há milénios.





Imagem: NASA



Uma nova viagem, uma nova aventura, um novo olhar para cima, conscientes de que o próximo passo, seja ele pequeno ou grande, vai fazer diferença num futuro virado cada vez para fora das fronteiras do planeta Terra.

No passado sábado, 17 de janeiro, o SLS deixou o hangar de montagem e demorou pouco mais de 13 horas a percorrer o trajecto até à plataforma de onde partirá rumo à órbita lunar. Este passo marca a entrada na fase final de preparação da Artemis II, a primeira missão tripulada para lá da órbita terrestre baixa desde dezembro de 1972.