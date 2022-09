Artista brasileiro pinta mural gigante na fachada da ONU sobre futuro do planeta

O mural de grandes dimensões - 24 metros de comprimento por 14 metros de altura - foi inaugurado hoje, alguns dias antes da semana de alto nível da 77.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, que reunirá chefes de Estado e de Governo de todo o mundo a partir da próxima semana e que será focada nas graves crises que afetam o mundo, como a guerra na Ucrânia, a fome ou as alterações climáticas.

O movimento para levar a `street art` (arte de rua, na tradução para português) para o muro externo da ONU foi aprovado pelo Comité de Artes da organização, que reconheceu que a arte de Kobra "está de acordo com os ideais das Nações Unidas".

Com a obra, ainda sem nome, o conceituado artista brasileiro convida à reflexão sobre que futuro queremos deixar às gerações futuras.

"Depois de receber o convite, pesquisei o tema da Assembleia-Geral e vi que abordava problemas que cada vez mais fazem parte do meu trabalho, principalmente a sustentabilidade. Pensei num mural em que um pai entrega a Terra à filha. Dessa forma, procuro contribuir para a reflexão sobre que tipo de planeta queremos passar para as próximas gerações", disse Kobra, citado em comunicado.

Segundo o artista, as figuras centrais do mural são brasileiras, e o pano de fundo é a América Latina, numa chamada de atenção para a necessidade de preservação da floresta da Amazónia.

"O futuro é agora! O futuro já começou e a responsabilidade é de todos nós. Por isso coloquei na parede, que fica num lugar que recebe tantas lideranças importantes - um brasileiro comum, que carrega a ação de dar o planeta à sua filha. É responsabilidade de todos cuidar da nossa própria casa, que é o Planeta Terra. E lá no epicentro, coloquei a América Latina para reforçar a mensagem da atenção que devemos ter no cuidado e preservação da nossa amada floresta amazónica", acrescentou.

O novo mural na ONU está em sintonia com os temas recorrentemente utilizados pelo artista ao longo da sua carreira, como paz, tolerância, diversidade, segurança, desenvolvimento sustentável, refugiados e direitos humanos.

O convite para o novo mural partiu da missão do Brasil na ONU, como parte das comemorações do Bicentenário da Independência do país, segundo a assessoria do projeto.

Kobra tem trabalhos expostos em várias partes do mundo, como Estados Unidos, Portugal, Itália, Espanha, México, Japão, entre muitos outros, além do Brasil.

A 77.ª Assembleia-Geral da ONU arrancou na terça-feira sob o tema "Um momento divisor de águas: soluções transformadoras para desafios interligados", sendo que o primeiro dia do debate geral de alto nível será em 20 de setembro.

Entre as figuras políticas aguardadas na semana de alto nível estão o Presidente norte-americano, Joe Biden, o chefe de Estado do Brasil, Jair Bolsonaro, ou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov.

Portugal estará representado pelo primeiro-ministro, António Costa, que se deslocará a Nova Iorque para participar na Assembleia-Geral pela segunda vez desde que é líder do executivo português.

Além da guerra na Ucrânia, que se espera que seja o tema dominante do evento, também a crise alimentar, alterações climáticas e a educação serão abordadas na ONU.