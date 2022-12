Árvore de Natal feita de 110 mil garrafas de plástico brilha no Líbano

No festival de Natal do Lago Bnachii a norte do Líbano ergue-se umaA estrutura foi idealizada pela artista Caroline Chaptini que reutiliza os resíduos plásticos e dá-lhes nova vida., explica à Reuters Doumit Bou Haidar, ativista e elemento da organização.

"Decidimos transformar esse desperdício numa fonte de arte, para as pessoas poderem ver e ser, ao mesmo tempo, amigos do ambiente", sublinha.

🎄 WATCH: A Christmas tree made of recycled plastic was lit up in Lebanon pic.twitter.com/GGsOrBvlLr — Reuters Asia (@ReutersAsia) December 23, 2022



De acordo com os artistas, a árvore de plástico verde, iluminada junto do lago no distrito de Zgharta, também está associada à forma de uma esmeralda que simboliza a importância de cuidar do planeta Terra.

"É algo muito bonito e eu apoio, principalmente porque somos jovens, vai nos impulsionar quando envelhecermos a reciclar e tornar o Líbano melhor", diz o estudante Julian Nehmeh.A árvore está junto a uma grande instalação com a mensagem. A construção do globo, também recorre ao conceito da reciclagem reutilizando mais de 85 mil tampas de garrafas plásticas.