Árvores. Espécies endémicas podem estar em risco de extinção

Mais de metade das árvores que nascem espontaneamente na natureza podem estar em risco de extinção, revela o relatório Situação das Árvores no Mundo. A agricultura é apontada como sendo a principal razão, diz a investigação que avaliou as espécies a nível planetário. O mogno de folhas grandes e o pau-rosa estão no lote. As árvores da Amazónia brasileira são as mais atingidas. O estudo alerta que é urgente reverter este declínio para evitar o colapso do ecossistema. Os especialistas descrevem as árvores como "a espinha dorsal do ecossistema natural".