O correspondente da RTP em Moscovo faz a análise dos impactos na Rússia, a curto e a médio prazo, sobre um eventual enfraquecimento da posição do Irão.

O aumento do preços dos combustíveis é uma boa notícia para Moscovo, bem como um aumento da instabilidade mundial.



No entanto, a Rússia tem vindo a perder apoio no Médio Oriente e o Irão pode ser uma perda mais.