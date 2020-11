As prioridades e marcas que Costa pretende para a Presidência portuguesa da União Europeia

António Costa considerou, na conferência em que participou esta manhã, que Portugal terá três grandes prioridades: pôr em execução os instrumentos e regulamentos para aplicar o plano de recuperação económica; pôr em marcha a estratégia para reforçar a autonomia estratégia da Europa; e criar as condições para que a Europa assegure a liderança nos dois pilares da recuperação económica, de transição verde e de transição digital.Por outro lado, será durante a Presidência portuguesa que será apresentado – já em fevereiro – o plano de ação para a concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, bem como o “evento central” da presidência, a Cimeira Socia e Económica informal, em maio, no Porto.António Costa colocou o pilar social como parte da confiança necessária na sociedade às alterações que vão estar associadas as transições verde e digital e por exemplo, às alterações laborais delas decorrentes.Por outro lado, Portugal quer deixar também a marca num contributo para um mundo multipolar, não apenas bipolar, com divisão de poder.

Neste âmbito, considera como “a jóia da Coroa” desta presidência o encontro de todos os líderes europeus com o primeiro-ministro indiano, considerando que a Índia será um dos grandes países do futuro e a maior democracia mundial.







Central será ainda a conferência sobre o futuro da Europa, que se prolonga até à presidência francesa.