ASAE monta primeira fiscalização em simultâneo com países lusófonos

Nuno Patrício, Pedro A. Pina - RTP 16 Mai, 2017, 20:10 / atualizado em 16 Mai, 2017, 20:14 | Mundo

A operação acontece no mesmo dia e à mesma hora, de acordo com os respetivos fusos horários em Timor, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Portugal.



Os alvos desta inspeção coordenada foram a restauração e os alojamentos hoteleiros.



Foram executadas nos seis países que aderiram à iniciativa mais de 100 operações de fiscalização. Meia centena foi realizada em Portugal.



Segundo dados que a ASAE conseguiu recolher, a entidade que supervisiona as operações em Cabo Verde instaurou sete processos, estando ainda por apurar os restantes países, Portugal incluído.



Inspetor-geral angolano em Portugal

Portugal assume atualmente a presidência do fórum que visa esta atividade fiscalizadora. Nesta ação pretende demonstrar que há uma estratégia comum.Pedro Portugal Gaspar, inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – ASAE, sublinha que esta operação respeita as autonomias de cada uma das instituições e o respetivo quadro legislativo.A operação conjunta é um teste prático e um desafio lançado pela ASAE, com alargada aceitação por parte das entidades responsáveis dos países participantes.Com esta ação vão ser posteriormente avaliadas as ações com vista a futuros melhoramentos e correções na busca de um melhor aperfeiçoamento.Pedro Portugal Gaspar acredita que este exercício de segurança económica e alimentar será apenas o primeiro de muitas ações comuns, a realizar no futuro, com ponderação e equilíbrio, entre os países de expressão portuguesa.A operação conjunta, realizada esta terça-feira, contou com a presença em Portugal do inspetor-geral homólogo angolano, que gere a entidade de segurança alimentar e económica em Angola.Heleno Antunes vê nesta ação uma troca de experiências no combate à contrafação e na defesa da segurança alimentar, da qual Angola pode beneficiar no presente e no futuro.O inspetor-geral angolano assinala que o GIGC – Gabinete de Inspeção Geral do Consumo já existe há mais de 30 anos, com uma atividade muito transversal em Angola, e procura neste intercâmbio novas parcerias.O último país a tutelar o Fórum das Inspeções da Segurança Alimentar e das Atividades Económicas dos Países de Língua Oficial Portuguesa (FISAAE) foi precisamente Angola, que com esta visita passa em definitivo toda a documentação e responsabilidade à congénere portuguesa.Depois desta primeira, realizada no quadro da Presidência da ASAE do Fórum das Inspeções de Segurança Alimentar e Atividades Económicas dos países da CPLP, de acordo com o programa de atividades planeadas para os anos de 2017-2018, estão previstas para breve novas iniciativas partilhadas entre países lusófonos.