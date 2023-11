Asilo. Ruanda contesta decisão do Supremo Tribunal britânico que considera país inseguro

, afirmou Yolande Makolo. Segundo o porta-voz do Governo do Ruanda,, acrescentou.Um ano e meio depois de ter sido anunciado, o Tribunal Supremo britânico declarou ilegal o regime de deportação de requerentes de asilo para o Ruanda que o Reino Unido pretendia colocar em vigor, concordando com os receios de que não é um destino seguro. Lord Reed, o presidente do Tribunal Supremo britânico, proferiu a decisão que foi tomada por unanimidade pelos cinco juízes.

Na leitura da sentença, esta quarta-feira em Londres, o juiz Robert Reed explicou que em causa estava a necessidade de determinar se "se existem motivos substanciais para acreditar que os requerentes de asilo enviados para o Ruanda estariam em risco real de repulsão", ou seja, se corriam o risco de serem deportados para os países de origem, onde estariam em risco de perseguição e de outros tratamentos desumanos.





"O Tribunal de Recurso concluiu que existiam tais motivos. Somos unanimemente da opinião de que teve o direito de chegar a essa conclusão. De facto, tendo nós próprios analisado as provas, concordamos com essa conclusão", vincou a decisão do coletivo dos cinco juízes.