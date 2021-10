Assaltantes invadiram consulado de Portugal no Rio de Janeiro e fizeram cônsul refém

Segundo o jornal O Globo, a Polícia Civil já esteve no local para a realização de perícias.



Aos agentes da polícia, testemunhas disseram que os assaltantes estavam armados e não sabiam que ali funcionava o consulado, acreditando tratar-se apenas de uma mansão.



Segundo o depoimento de uma vizinha, citada pelo Globo, todos os reféns foram mantidos numa das divisões da residência sob a vigilância de dois dos assaltantes por cerca de 50 minutos, tendo conseguido levar do local objetos de valor.



O ministro dos Negócios Estrangeiros já garantiu que o cônsul-geral português no Rio de Janeiro e família "estão bem", depois de terem sido vítimas de um "assalto à mão armada" na sua residência oficial.



"Confirmo que infelizmente houve hoje [sábado] um assalto à mão armada (...) à residência do nosso cônsul-geral no Rio de Janeiro, de que foi vítima o cônsul-geral e familiares, felizmente sem consequências pessoais", afirmou Augusto Santos Silva.



O assalto decorreu "durante a madrugada" e "não houve nem exercício de violência, nem feridos, mas foram furtados vários bens pessoais do senhor embaixador, que é o nosso cônsul-geral no Rio de Janeiro", acrescentou o ministro.



"Eu falei com o senhor cônsul-geral há coisa de meia hora e, portanto, posso confirmar que ele está bem e que houve infelizmente esse assalto e que o assalto foi à mão armada, por um grupo de homens, e o resultado disso há a lamentar o roubo de vários bens", adiantou.



"O cônsul-geral e a sua família estão bem, já recuperaram do mau bocado por que passaram" e agora a "polícia brasileira está já a tomar conta da ocorrência e a tentar descobrir os culpados", disse Augusto Santos Silva.