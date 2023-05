Assalto ao Capitólio. Quatro membros dos Proud Boys culpados de "sedição"

nas acusações contra mais de mil pessoas devido à invasão da sede do Congresso norte-americano por apoiantes do ex-Presidente Donald Trump.Diversos membros de outra milícia, os, foram igualmente condenados em julgamentos anteriores.





Nos argumentos finais,e disposta a cometer qualquer tipo de violência ao seu serviço" para reverter o resultado oficial da eleição de 2020.Entre os quatro condenados desta quinta-feira está Enrique Tarrio, o líder dos, milícia considerada de extrema-direita. Ethan Nordean, Joseph Biggs e Zachary Rehl foram igualmente condenados ao abrigo de uma lei da Guerra Civil dos EUA.Os procuradores afirmaram que Tarrio e os outros réus, alguns dos quais lideravam fações estatais do grupo, adquiriram equipamento militar com o ataque em mente e animaram outros membros a deslocarem-se a Washington para o assalto.

Os crimes

O júri deu como provado de que, numa tentativa falhada de evitar que o Congresso certificasse a vitória de Joe Biden.o único réu que não desempenhou qualquer papel de liderança nas ações da milícia. Incorrem por estes crimes igualmente em penas de até 20 anos de prisão.Os cinco foramdurante uma desordem civil.

Nordean, Biggs, Rehl e Tarrio foram absolvidos de atos violentos contra a polícia, com somente Pezzola condenado neste particular. Pezzola foi também condenado por furto, por ter tirado um escudo policial que terá usado para partir uma janela, facilitando a entrada no Capitólio de outros membros da multidão.





Os advogados de defesa contestaram as acusações de conspiração, afirmando que os seus clientes se deslocaram a Washington somente para protestar. Tentaram ainda envolver Donald Trump, afirmando que foi o ex-Presidente quem animou os manifestantes a invadir o edifício.



"Querem usar Enrique Tarrio como um bode expiatório de Donald Trump e de outros no poder", afirmou mesmo o advogado Nayib Hassan nos seus argumentos finais.

Falta de consenso



Todos os réus, exceto Tarrio, entraram no Capitólio durante o assalto, com os procuradores a indicarem que foram dos primeiros a passar as barreiras erguidas em torno do edifício.

O líder dos Proud Boys estava em Baltimore nesse dia seis de janeiro de 2021, por lhe ter sido ordenado por um juíz para se manter afastado de Washington após ter sido detido dois dias antes por queimar uma faixa do movimento Black Lives Matter numa igreja.







Os procuradores afirmaram que ele ajudou a dirigir as ações da milícia a partir daquela cidade.

A procuradoria referiu ainda que Tarrio, Rehl, Nordean e Biggs criaram o que chamaram Ministério da Auto Defesa, que incluía 65 membros dos, os quais trocavam entre si mensagens encriptadas.Os membros do júri tambémO júri mantém-se bloqueado igualmente numa acusação de envolvimento dos condenados num ataque de outro membro da milícia. Charles Donohoe atirou uma garrafa de água à polícia e preferiu não ir a julgamento dando-se como culpado o ano passado.

Os crimes do assalto

Até agora mais de 500 pessoas se deram como culpadas dos crimes de que eram acusadas pela procuradoria norte-americana relacionados com o assalto ao Capitólio.





Muitos dos acusados foram identificados graças a imagens obtidas através das câmaras de segurança do Capitólio ou publicadas nas redes sociais.







Cerca de outras 80 foram condenadas após julgamento, incluindo o fundador dos OathKeepers, Stewart Rhodes.

O julgamento dos membros dosfoi o mais longo até agora., apoiado pelo Partido Democrático, em novembro de 2020, resultado contestado por Donald Trump, que procurava a reeleição apoiado pelo Partido Republicano.Cinco pessoas, incluindo um polícia, morreram durante ou pouco após o motim. Mais de 140 polícias ficaram feridos.