Assassinado preso que ligou irmão do Presidente das Honduras ao narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras, 27 out 2019 (Lusa) - Um preso envolvido no julgamento do irmão do Presidente hondurenho Juan Orlando Hernandez, condenado por tráfico de drogas nos Estados Unidos, foi esfaqueado e morto a tiro na prisão, informaram as autoridades no sábado.