Assassino de Olof Palme descoberto ao fim de 34 anos

A investigação sueca descobriu que o autor da morte foi um designer gráfico sueco.O primeiro-ministro sueco Olof Palme foi abatido a tiro numa rua de Estocolmo em 1986.O historiador e politólogo António Costa Pinto lembra que Olof Palme era um político que vivia como as pessoas comuns.O historiador e politólogo do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa recorda a importância do primeiro-ministro sueco assassinado em 1986 na consolidação da democracia no nosso país.