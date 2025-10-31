Assembleia francesa rejeita imposto Zucman sobre grandes fortunas

A Assembleia Nacional francesa rejeitou esta sexta-feira o artigo que introduz o imposto Zucman sobre as grandes fortunas, reinvidicado pela esquerda, que visava taxar em dois por cento os franceses com um património superior a 100 milhões de euros. Segundo os dados disponíveis, 171 deputados votaram a favor e 228 votaram contra.





A versão "light" desse imposto proposta pelos socialistas também foi rejeitada.





A esquerda reagiu com indignação à rejeição deste imposto pelo Rassemblement National (RN), parte do bloco central e pela direita. O líder dos deputados socialistas, Olivier Faure, diz que não quer "que os franceses tenham de pagar o imposto que os bilionários não querem pagar".





Já a sua homóloga da França Insubmissa, Mathilde Panot, critica que "o poder macronista recuse o mínimo de justiça social" e considera que "a única solução que resta é a censura do senhor Lecornu (primeiro-ministro) e a saída de Emmanuel Macron".





Em "profundo desacordo" com a esquerda sobre o imposto Zucman, o primeiro-ministro francês considerou que não existe um "imposto milagroso": "Não se pode fazer crer aos nossos concidadãos que existe um imposto milagroso para restabelecer a justiça fiscal", afirmou Sébastien Lecornu.





Acusado pela esquerda não estar fazer "nenhuma cedência", Sébastien Lecornu disse estar disposto a renunciar ao congelamento das pensões da reforma e dos mínimos sociais.





Mais cedo, a Assembleia Nacional aprovou por larga maioria um imposto sobre as holdings proposto pelo Governo, com 224 votos a favor e 10 votos contra.

"Acabará por ver a luz do dia"





Após o imposto Zucman ter sido rejeitado na Assembleia, o economista francês disse acreditar que a tributação das grandes fortunas estará no centro da campanha presidencial em 2027.





"Todas as batalhas deste tipo demoram tempo a ser vencidas. Será um tema importante nas eleições presidenciais de 2027. Não estou desapontado, porque acabará por ver a luz do dia", reagiu Gabriel Zucman, no programa C à Vous na France 5.





"8h30 franceinfo" da France Info, o economista considerou que a rejeição de um "imposto mínimo" para os ultra-ricos pela Assembleia Nacional "seria incompreensível" e "irresponsável", numa altura em que França precisa de colmatar o seu défice orçamental. Numa entrevista esta manhã ao programa

"Seria irresponsável porque, na atual situação muito degradada das finanças públicas, precisamos que os ultra-ricos façam um esforço. Tanto mais que são eles que hoje são menos tributados", afirmou. "Seria incompreensível que os deputados rejeitassem este imposto mínimo, porque isso equivaleria a aceitar que os bilionários têm direito a pagar zero".





"Seria irresponsável porque, na atual situação muito degradada das finanças públicas, precisamos que os ultra-ricos façam um esforço. Tanto mais que são eles que hoje são menos tributados", afirmou. "Seria incompreensível que os deputados rejeitassem este imposto mínimo, porque isso equivaleria a aceitar que os bilionários têm direito a pagar zero".