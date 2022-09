Assembleia-Geral da ONU. Costa condena "irresponsáveis ameaças nucleares" e insta Rússia a cessar hostilidades

"A Rússia deve cessar as hostilidades e permitir a criação de um diálogo sério e sustentado, orientado para o cessar-fogo e para a paz. Este não é o tempo de a Rússia escalar o conflito ou fazer irresponsáveis ameaças de recurso a armas nucleares", afirmou António Costa.Costa censurou a “invasão injustificada e não provocada da Ucrânia”, sublinhando que consiste numa “flagrante violação do direito internacional, desde logo em violação da carta das Nações Unidas” e reiterou o “apoio de Portugal à soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia”.

“É essencial uma agenda para a paz”

Costa defendeu ainda a necessidade de “um Conselho de Segurança representativo, ágil e funcional”, onde “os pequenos Estados estejam mais justamente representados, onde o continente africano esteja presente e onde pelo menos o Brasil e a Índia tenham assento”.O primeiro-ministro português sublinhou ainda que “é essencial uma visão global da segurança, com a nova agenda para a paz, uma agenda voltada para a prevenção de conflitos”.António Costa sustentou que "o reforço do multilateralismo não é uma opção", mas sim "uma necessidade absoluta para fazer face aos desafios globais" e construir "um futuro mais pacífico, mais sustentável, mais inclusivo e mais próspero".

"Hoje é tempo de passar das palavras à ação: com mais cooperação, mais solidariedade e mais multilateralismo. Portugal, como sempre, não faltará a esta chamada", prometeu, no encerramento do seu discurso, que foi feito em português.



Costa defende ação climática com transição inclusiva

Durante o seu discurso, Costa defendeu abordou ainda a urgência da ação climática, mas com uma transição inclusiva, sem "deixar ninguém para trás".



O primeiro-ministro sustentou que "é inegável" a existência de "um nexo entre o clima e a segurança".



"Sentimos hoje, como nunca, os efeitos das alterações climáticas: vagas de calor ou de frio intenso, secas, incêndios, inundações e tempestades. Países como Portugal, que sofrem com a erosão costeira, o aumento das secas e com o drama dos incêndios florestais, percebem claramente a urgência da ação climática", disse.



Costa disse esperar que a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em novembro deste ano, em Sharm el-Sheikh, no Egito, conduza "a uma transição inclusiva, assegurando uma repartição mais equilibrada do financiamento climático entre a mitigação e a adaptação".



"A transição para um futuro de prosperidade, um futuro verde e digital, não pode deixar ninguém para trás. As políticas sociais têm de estar no centro da nossa ação, do desenvolvimento das nossas economias, do combate às alterações climáticas", defendeu.







c/Lusa