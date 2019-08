Assento sem encosto em voo da EasyJet faz furor nas redes sociais

RTP07 Ago, 2019, 14:21 / atualizado em 07 Ago, 2019, 14:55 | Mundo

A imagem partilhada no Twitter mostra uma passageira sentada num assento sem encosto. Matthew Harris publicou o tweet e, com um dedo apontado à entidade reguladora do transporte aéreo, manifestou a sua perplexidade por ser permitida uma situação com implicações óbvias para o conforto do público e, também, para a segurança do voo.

Um porta-voz da Easyjet veio depois explicar que havia naquele voo cinco outros assentos livres e que a passageira foi convidada a mudar-se para um deles, à sua escolha.





Harris não se deu por satisfeito com a explicação e perguntou-se "o que teria acontecido se o voo estivesse cheio".





Para já, uma coisa é certa: a tentativa da EasyJet para convencer Harris a apagar o seu tweet só contribuiu para lhe dar maior notoriedade e maior aplauso por parte de outros utilizadores daquela rede social.