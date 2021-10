Assistente de realização que entregou a arma disparada pelo ator Alec Baldwin já foi alvo de queixas

Essa informação foi revelada por um elemento da equipe de filmagens. Disse que Maggie Goll, fabricante de adereços e pirotécnica licenciada já tinha manifestado queixas que recaiam em David Halls.







Goll levantou questões sobre a conduta do assistente de realização, alegando que Halls não tinha seguido os protocolos de segurança para armas e pirotecnia durante a rodagem da série Into the Dark , quando Goll trabalhou com ele, em 2019.







David Halls não se mostrou disponível para reagir a estas informações, segundo o The Guardian.





De acordo com as autoridades, Dave Halls foi o assistente de realização que entregou a arma ao ator Alec Baldwin, vindo a perceber-se que estava carregada com munição verdadeira .







Durante as gravações do filme "Rust", onde o trama se desenvolve em contexto Western americano, a arma que matou a cineasta Halyna Hutchins e feriu o realizador Joel Souza, alegadamente por acidente, foi entregue por Halls.



Vigília por Halyna Hutchins| Mario Anzuoni - Reuters



A arma que Baldwin usou nas filmagens foi uma de três que um especialista em armas de fogo colocou num carrinho do lado de fora do edifício onde a cena estava a ser ensaiada, de acordo com os autos do tribunal.





Halls pegou na arma desse carrinho e entregou-a a Baldwin, indicando que a arma estava segura ao gritar "arma fria", observaram os documentos do tribunal. Mas, sem o conhecimento de Halls, a arma estava carregada de munições verdadeiras, de acordo com os registros.

Insegurança : "Não é culpa apenas de uma pessoa"

Maggie Goll declarou que a segurança e o bem-estar dos membros da tripulação são questões importantes nas negociações de contrato em andamento entre o sindicato da Aliança Internacional de Funcionários do Palco Teatral (IATSE), do qual ela é membro, que representa trabalhadores de cinema e TV e um grande grupo de produtores.





"Esta situação não é sobre Dave Halls ... Não é de forma alguma culpa de uma pessoa”, afirmou Goll. "É uma grande conversa sobre segurança em espaço de filmagens e o que estamos a tentar alcançar com a aplicação de mais procedimentos para garantir essa segurança" sublinhou.







Goll disse que a morte e os ferimentos na área de gravação de "Rust" nunca deveriam ter acontecido porque há "tantos passos que se tem que seguir ... que a possibilidade de haver uma bala real deveria ser impossível".





Ainda sobre as gravações de Into The Dark na Califórnia em 2019, Goll recordou que as armas de suporte que estavam a ser usadas, eram supervisionadas por Halls, mas ele tinha muito pouco tempo para fazer o trabalho.







Às vezes saltam-se procedimentos para não atrasar as gravações e facilita-se, mas Goll adverte: "Não há absolutamente nenhuma razão para que a segurança das armas deva ser ignorada na área das gravações, mesmo quando se trata de uma arma de fogo sem propulsão".





Maggie Goll sublinhou que um membro da equipa de gravação "frequentemente advertia Dave por dispensar os avisos aos atores para pararem a acção enquanto não devolvessem os adereços - armas incluídas - e também por não fazer alertas de segurança".





Cenário das gravações do filme "Rust", em Santa Fe, Novo México | KOB TV News - Reuters

Testemunhas confirmaram estas faltas de cumprimento de segurança mas não quiseram ser identificados por receio de perder o trabalho.





Seis horas antes do disparo fatal, vários membros da equipa de gravação abandonaram o estúdio de Rust protestando contra as más condições e questões de segurança, incluindo segurança de armas.





Há relatos de incidentes com uma arma que já tinha sido acidentalmente disparada pelo menos duas vezes no início das filmagens, relatou o LA Times na sexta-feira.







Alec Baldwin, com 63 anos, disse que o que aconteceu foi um "trágico acidente".