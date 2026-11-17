A criação de um banco de leite, reivindicada há vários anos pela APACIM, foi anunciada na segunda-feira pelo chefe do Executivo, Sam Hou Fai, na apresentação das Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2027.

"A [pandemia da] covid-19 atrasou tudo. Por isso, estamos esperançosos. E isso significaria muito em termos do apoio do atual Governo à amamentação", reagiu à Lusa a presidente da associação, Virginia Tam.

A responsável disse acreditar que uma das razões para a decisão de Macau se prende com a experiência de Hong Kong, onde um banco de leite materno entrou em funcionamento em 2025 e presta apoio, mediante prescrição médica, a bebés prematuros ou com problemas de saúde, e não a recém-nascidos saudáveis.

Em Macau, de acordo com o relatório das LAG, o banco vai ficar instalado no hospital público e será "destinado prioritariamente a bebés prematuros ou com necessidades específicas".

Trata-se de "uma necessidade genuína de saúde pública", afirmou à Lusa Virginia Tam, que sublinhou que "os mais frágeis devem ser alimentados com leite materno". Por isso, afastou a ideia de uma ligação entre a medida e a baixa natalidade ou a queda da fecundidade.

O número de nascimentos em Macau caiu 4,4% nos primeiros nove meses do ano, depois de a região ter registado em 2025 o menor número de recém-nascidos em quase meio século. Segundo estimativas das Nações Unidas, Macau teve em 2024 a mais baixa taxa de fecundidade - número médio de filhos tidos por uma mulher durante o período reprodutivo - do mundo.

Apesar de não ver relação entre a nova medida e a baixa de nascimentos no território, Virginia Tam considerou que o sucesso de um futuro banco de leite depende do reforço da promoção da amamentação e da existência de um número suficiente de mães dispostas a amamentar e a doar leite.

A responsável manifestou ainda o desejo de que, a par de uma eventual recuperação da natalidade, também aumente a predisposição para o aleitamento materno, salientando que a vontade de ter filhos não está necessariamente associada à vontade de amamentar.

A proposta da associação para criar um banco de leite remonta há cerca de uma década, numa altura em que se "apoiava veementemente a amamentação e a sua promoção". De acordo com Virginia Tam, o desejo de amamentação já não se encontra nos níveis registados "há oito, dez anos", defendendo, por isso, um regresso à cultura de promoção do aleitamento materno que existia no período pré-covid.

Esse foi "o auge da amamentação" em Macau, quando muitas famílias optavam pelo aleitamento materno e existia apoio à prática, completou a presidente da APACIM.

Dados dos serviços de saúde mostram que, embora a quase totalidade dos bebés em Macau inicie a amamentação - 90,17% em 2025 -, poucos mantêm apenas o leite materno nos primeiros meses. A taxa de aleitamento materno exclusivo até aos quatro meses, que em 2021 era apenas de 26,18%, caiu para 9,64% em 2025.

Lembrando que a licença de maternidade - que em Macau é de 90 dias - "ainda está abaixo" das orientações da Organização Mundial do Trabalho (98 dias), a responsável considera ainda que uma das principais razões que contribuem para a falta de vontade de amamentar "é o apoio no local de trabalho".

"Existem campanhas governamentais para promover locais de trabalho favoráveis à amamentação, mas, na prática, as mães continuam a ter dificuldade, por vezes, em extrair leite no trabalho", alertou.

Neste sentido, sugeriu incentivos aos empregadores para que apoiem políticas orientadas para a família no local de trabalho, permitindo intervalos para amamentação, além do reforço de educação pré-natal, "para sensibilizar para as vantagens da amamentação, aliada a apoio financeiro do Governo".

A responsável mostrou-se ainda preocupada com o impacto das casas de repouso pós-parto na amamentação, sublinhando que a popularidade destes centros, onde mães passam o primeiro mês a recuperar, aumentou após a pandemia e que muitos deles "não são muito favoráveis à amamentação".

Virginia Tam admite que muitos acabam por privilegiar "um período de recuperação menos agitado para as mães", o que pode traduzir-se na separação entre estas e os bebés e na introdução precoce de biberões, dificultando posteriormente a amamentação direta ao peito.