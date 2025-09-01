Associação de Estudiosos não tem dúvidas de que o que se passa em Gaza é genocídio
A Associação Internacional de Estudiosos do Genocídio não tem dúvidas que o que está a acontecer em Gaza é genocídio. Esta classificação foi aprovada, numa resolução, agora divulgada, por quase 90% dos 500 académicos que fazem parte desta associação internacional.
Por enquanto, Israel não reagiu à resolução, mas Telavive tem negado as acusações de genocídio, justificando as ações como legítima defesa.
No Tribunal Internacional de Justiça está a correr um processo contra Israel por genocídio em Gaza.