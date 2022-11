Associação dos Ucranianos em Portugal assinala solidariedade

Pavlo Sadokha, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, agradece e diz que agora o apoio passa principalmente por aquisição de pequenos geradores de energia elétrica.





As forças militares russas continuam a destruir as várias fontes de produção e distribuição de energia elétrica na Ucrânia, deixando mais de dez milhões de ucranianos em risco de vida, num país onde as temperaturas mínimas rondam, em algumas áreas, os 20 graus negativos.

A Organização Mundial da Saúde diz que este inverno é um grande teste para o povo ucraniano.