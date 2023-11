Associações moçambicanas criticam "discursos vazios" e sugerem tribunal ambiental

"Anos e anos de discursos vazios nas várias COP, onde os governos e as empresas de combustíveis fósseis se juntam para fingir que estão a fazer algo para lidar com a crise climática, enquanto na verdade só promovem falsas soluções que lhes permitem continuar a explorar combustíveis fósseis", disse Anabela Lemos, diretora da Justiça Ambiental (JA), em declarações à Lusa.

Quando faltam apenas dois dias para o arranque da cimeira da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o clima (COP28) no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a associação moçambicana considera que se chegou ao "cúmulo" pelo facto de o evento sobre as alterações climáticas ser realizado por um "Petro-Estado" e presidido por um magnata do petróleo.

A Justiça Ambiental anunciou que se vai juntar a vários outros movimentos, associações e ativistas climáticos num boicote à realização da COP28, defendendo que os debates devem ocorrer em espaços legítimos, "onde os interesses das comunidades mais afetadas pela crise climática é que definem a agenda, e não as grandes corporações".

"Não podemos, de maneira nenhuma, contribuir para branquear ou legitimar este espaço. Pelo contrário, estamos articulados com movimentos de todo o mundo para continuar a trabalhar por justiça climática em Moçambique e no mundo", referiu Anabela Lemos.

A Plataforma Nacional das Organizações da Sociedade Civil para Mudanças Climáticas em Moçambique (PNOSCMC) também manifestou preocupação sobre a falta de implementação dos compromissos assinados pelos Governos durante os anteriores debates sobre o clima, pedindo que a COP28 "não seja só mais uma cimeira".

"Estamos um pouco cansados de muitas conferências das partes que vão lá, discutem, debatem, mas depois em termos de ações concretas nós não temos visto [nada] no terreno", disse à Lusa Zinérsio Sitoe, responsável de advocacia e coordenação da PNOSCMC, uma plataforma composta por mais de 22 associações moçambicanas que lidam com mudanças climáticas.

O responsável defende respostas rápidas e urgentes às mudanças climáticas, referindo que o cumprimento de alguns compromissos continua "bastante lento" e que não se está ainda a alcançar os objetivos plasmados nos vários acordos sobre o clima, entre os quais, o acordo de Paris e Pacto Climático de Glasgow.

Zinérsio Sitoe defendeu ainda uma maior responsabilização dos países mais poluentes, sugerindo a criação de um tribunal ambiental.

"Não basta falarmos de justiça climática de forma frívola, ela tem de ser real e efetiva. Aqui importa unir o princípio da responsabilização, que pressupõe impor consequências legais para entidades que, por via de atos e omissões, causem uma disfunção grave ao nosso sistema climático", referiu Bruno Gomes, jurista e ativista climático moçambicano.

Tendo em conta a vulnerabilidade de Moçambique, Bruno Gomes sugeriu que o país discuta na cimeira o plano de ação para adaptação às mudanças climáticas, tendo em atenção as "falsas soluções ambientais" apresentadas que ameaçam, em algumas situações, as comunidades.

"O repto, por exemplo, que incorpora projetos ou incentivos financeiros para a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal é uma clara falsa solução ambiental a partir do momento que ameaça as comunidades locais através do deslocamento destas ou a restrição de seu acesso e uso das mesmas florestas", referiu o ativista ambiental.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

As Nações Unidas têm vindo a insistir na necessidade de adoção imediata de "medidas espetaculares" para impedir um maior aquecimento global, quando o planeta caminha para os 2,9ºC de aquecimento.