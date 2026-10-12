Associado de figura próxima de Nicolás Maduro detido nos Estados Unidos

Álvaro Pulido Vargas já era alvo de um processo na Venezuela, onde, antes da extradição, se encontrava detido desde 2023 por ter desviado vários milhões de dólares.

As forças norte-americanas detiveram Pulido Vargas, que "enfrenta duas acusações federais distintas nos Estados Unidos, datadas de 2019 e 2021, relacionadas com alegados esquemas de branqueamento de capitais e pagamento de subornos no valor de milhares de milhões de dólares ligados ao regime de Maduro", anunciou Todd Blanche na rede social X.

As autoridades não forneceram detalhes sobre a forma como foi extraditado.

Pulido Vargas é acusado de ter desviado programas governamentais destinados a fornecer ajuda alimentar, medicamentos e habitação, acrescentou o procurador.

"Tinha um passado prolífico no tráfico de estupefacientes, incluindo uma condenação proferida em 1997 em Itália sob o pseudónimo de Germán Enrique Rubio Salas", precisou o ministério público federal do distrito sul da Flórida.

Na Venezuela, o homem declarou-se inocente, em junho, num caso que envolvia também o antigo ministro do Petróleo, Tareck El Aissami, de acordo com uma ata a que a agência de notícias France-Presse teve acesso.

Álvaro Pulido Vargas é sócio de Alex Saab, também ele expulso para os Estados Unidos pelo governo da atual Presidente interina Delcy Rodríguez.

Saab declarou-se culpado em setembro de branqueamento de capitais. O Governo de Nicólas Maduro tinha conseguido que os Estados Unidos libertassem o empresário em 2023, sendo mesmo nomeado ministro no ano seguinte.

O presidente venezuelano deposto, capturado pelo exército norte-americano em janeiro, em Caracas, encontra-se detido pela justiça federal em Nova Iorque, acusado de tráfico de droga. O julgamento deverá ter início em junho de 2027.