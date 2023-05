"Assustador". Sete crianças mortas ou feridas por hora no Sudão

"Aquilo que havíamos temido e previsto,", declarou o porta-voz da Unicef, James Elder, numa conferência de imprensa em Genebra.O Sudão tem 45 milhões de habitantes, 49 por cento dos quais tem menos de 18 anos.Estabelecimentos de saúde em Cartum e na região do Darfur, reportaram que. As estimativas ainda não foram verificadas de forma independente.O número apenas abrange as crianças acolhidas num desses estabelecimentos, sublinhou Elder., afirmou.

Vacinas de polio destruídas

Não são só as armas a vitimar os mais frágeis.a 15 de abril.Hazel De Wet, vice-diretora dos Programas de Emergência da Unicef, revelou à Agência Reuters que "uma série de instalações frigoríficas foram pilhadas, estragadas e destruídas, incluindo mais de um milhão de vacinas de polio no Sul do Darfur".A doença afeta sobretudo crianças abaixo dos cinco anos e pode levar à paralisia e morte. O continente africano foi declarado livre da poliomielite em 2020 mas o Malawi, Moçambique e o Sudão reportaram casos importados desde o ano passado.

Dados recolhidos pela Organização Mundial de Saúde registaram mais de 28 ataques a instalações de saúde no Sudão nas últimas três semanas.





As pilhagens atingiram também as reservas alimentares, com o Programa Alimentar Mundial a reportar perdas avaliadas entre 13 e 14 milhões de dólares.

EUA ameaçam com sanções

O conflitoOs combates entre o exército e os paramilitares já fizeram cerca de 700 mortos desde 15 de abril e milhares de feridos, de acordo com a ONF ACLED, que contabiliza as vítimas de conflitos.A ONU espera ainda qua mais de mil pessoas procurem refúgio nos países vizinhos.sem contudo os nomear. Os EUA impuseram duas décadas de sanções ao país que só foram levantadas em 2020.Em 2019, movimentos civis e militares forçaram a queda do general Omar el-Béchir, no poder há três décadas. O regime militar-islamita foi subsituído em 2020 por um governo de poder partilhado com a missão de levar o país à democracia.

Num golpe em 2021, os generais Abdel Fattah al-Burhane e Mohamed Hamdane Daglo expulsaram os elementos civis do executivo desde a queda de Béchir.







Acabaram por se desentender quanto à integração no exército das Forças de Apoio Rápido de Daglo, lançando-se na guerra.







(com agências)