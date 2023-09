A cápsula de retorno que contém uma amostra recolhida do asteroide Bennu em outubro de 2020 | Foto: NASA/Keegan Barber/Handout via Reuters

Uma cápsula da NASA aterrou ontem nos Estados Unidos com a maior amostra de asteróide alguma vez recolhida. As rochas e a poeira do Bennu prometem dar informações únicas sobre a formação do sistema solar.